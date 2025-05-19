«Размажет психологически». Степашин предрек итоги потенциальной встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин при потенциальной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским «размажет» того психологически. Такое заявление сделал бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью aif.ru .

«Не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически», — предрек Степашин.

Экс-премьер отметил, что продолжение конфликта сохраняет Зеленскому власть и жизнь. Мир для него станет политической смертью, а возможно, не только политической.

Также бывший премьер-министр выразил мнение, что активные боевые действия в рамках текущего украинского кризиса завершатся до конца этого года. Степашин отметил, что ускорить процесс урегулирования может личная встреча лидеров США и России. Без поддержки Америки Украина «ничего сделать не может». Именно поэтому Зеленский приезжал на похороны папы римского в Ватикан — чтобы попросить у Дональда Трампа еще оружия.

«Дед Зеленского, участник Великой Отечественной войны, его бы сейчас палкой забил за все то, что он творит. Настоящий антихрист», — заявил Степашин.