Путин заявил, что милосердие всегда было свойственно русскому народу

Русские люди всегда славились милосердием, состраданием и готовностью помогать тем, кто в этом нуждается. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем социального работника.

«Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что отрадно видеть, что нынешнее поколение социальных работников достойно продолжает благородные традиции самоотверженного служения своему делу. Люди работают в домах ветеранов и интернатах, в центрах помощи семье и детям, в других учреждениях социальной сферы. Их объединяет не только преданность профессии, но и такие качества, как неравнодушие, отзывчивость и глубокое понимание важности своей миссии.

«Ведь во многом от вас, вашей самоотдачи зависит жизнь миллионов людей, решение повседневных, порой очень сложных проблем», — добавил президент.

Поэтому важно улучшать качество, скорость и доступность социальных услуг. Нужно активнее применять передовые методы из России и других стран, сказал он. Необходимо объединить усилия государства, институтов развития, НКО, бизнеса и волонтерских организаций для достижения этой цели.

Путин поблагодарил соцработников за их труд.