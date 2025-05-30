В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителем Президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на пресс-центр Кремля.
Основной темой переговоров стали перспективы расширения взаимодействия государств в политической, торговой, культурной и образовательной сферах. Путин отдельно отметил, что российско-йеменские отношения насчитывают почти 100-летнюю историю и всегда характеризовались дружбой и партнерством.
Российский лидер также заявил о возобновлении деятельности посольства РФ в Адене. Кроме того, он выразил надежду на участие страны в октябрьском саммите «Россия — Арабский мир».
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