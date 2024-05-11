Путин установил новое почетное звание в России | 360°

11 мая 2024, 00:11
Путин установил новое почетное звание в России
Путин установил новое звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ»
Президент России Владимир Путин установил новое почетное звание — «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание „Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации“», — говорится в тексте указа.
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Президентский указ вступил в силу со дня его подписания в пятницу, 10 мая.
До этого российский лидер подписал указ об утверждении Михаила Мишустина в должности премьер-министра страны. Последний назначается на пост председателя кабмина уже второй раз.
Впервые Мишустин возглавил российское правительство в январе 2020 года, передало радио Sputnik.
Ранее появилась информация, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов может получить должность в новом кабмине — в Минпромторге или Минэкономразвития.
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Владимир Путин
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