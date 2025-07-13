Путин рассказал, что не стал общаться с нахамившим пограничнику американцем

Путин сказал, что не стал общаться с делегатом США из-за грубости к пограничнику

Президент России Владимир Путин вспомнил случай из своей работы в Санкт-Петербурге, когда он отказался общаться с американской делегацией из-за грубого поведения одного из представителей США по отношению к российскому пограничнику. Фрагмент с интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале .

«Был эпизод такой, честно говоря, незначительный. Какая-то делегация приехала в Питер и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником», — сказал Путин.

Президент назвал случившееся недопустимым, подчеркнув, что человек в форме, выполняя свои обязанности, олицетворяет государство. Относиться к нему так — значит проявлять неуважение к стране.

«Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали как положено, все как было предусмотрено протоколом, просто я с ними не общался», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что после распада Советского Союза Запад пожелал достичь геополитических преимуществ над Россией. Западные страны по-прежнему игнорируют государственные стратегические интересы России, отметил глава государства.