Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего «Востока» Лучанскому | 360°

Власть 02 мая 2024, 21:57 Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего «Востока» Лучанскому РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин присвоил заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому звание генерал-лейтенанта. Указ опубликовали на правовом сайте.

Такие же звания президент присвоил командующему 68-м армейским корпусом Виталию Подлесному и начальнику управления оперативной подготовки Фанилу Сарварову.

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«Присвоить воинские звания: генерал лейтенанта Лучанскому Олегу Алексеевичу, Медведеву Сергею Викторовичу, Никитину Евгению Валентиновичу, Ныркову Сергею Семеновичу, Подлесному Виталию Александровичу, Сарварову Фанилу Фанисовичу», — сказано в документе.

Ранее Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Награда досталась чиновнику за профессиональную работу и отвагу.

Также президент присвоил звания Героев Труда и почетные знаки «За успехи в труде» работникам отечественных производств. За высокий профессионализм и трудовые заслуги награды получили водитель АО «Разрез Тугнуйский» в Бурятии Алексей Халмакшинов и заведующий отделом Национального центра зерна имени Лукьяненко в Краснодарском крае Людмила Беспалова.