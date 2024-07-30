Путин наградил 100-летнего петербуржца орденом Почета

Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда Меркина орденом Почета

Фото: РИА «Новости»

Участника обороны Ленинграда Зиновия Меркина наградили орденом Почета за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Указ президента России Владимира Путина опубликовали на сайте правовой информации.

«За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Почета Меркина Зиновия Леонидовича, город Санкт-Петербург», — приказал глава государства.

Меркину 10 июля исполнилось 100 лет. Он родился в Ленинграде и, когда началась Великая Отечественная война, в 17-летнем возрасте ушел на фронт сапером, а затем участником общевойсковой и инженерной разведки. Мужчина сражался на Невском пятачке и Курской дуге, дошел до Берлина и Праги, четырежды получил ранения.

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