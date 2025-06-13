Путин поздравил участника СВО, который выполнил его личный приказ

Путин поздравил участника СВО, который женился по его совету

Президент России Владимир Путин рассказал, что поздравит участника специальной военной операции, который женился по его совету. Видеозапись с выступлением российского лидера опубликовал репортер Павел Зарубин в Telegram-канале .

Во время беседы с участниками программы «Время героев» глава государства вспомнил разговор с военнослужащим. Полгода назад Путин спросил его о семейном положении и посоветовал создать семью.

«Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ верховного главнокомандующего и женился», — рассказал президент.

Он добавил, что в рамках праздничных мероприятий он планирует поздравить молодоженов не только с Днем России, но и с бракосочетанием.

Также Путин поддержал и поблагодарил бойцов спецоперации троекратным «ура» вместе с участниками программы «Время героев».