Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

Сотрудники органов безопасности отмечают 20 декабря профессиональный праздник. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил их роль в истории и современности, его видеообращение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и главного управления специальных программ за компетентность и мужество. Путин выразил восхищение их готовностью незамедлительно выполнять сложные задачи.

По его словам, на фоне появления новых угроз и рисков в системе органов безопасности нужно серьезно усилить работу по ключевым направлениям. Президент отметил важность работы сотрудников органов безопасности в новых российских регионах.

Среди приоритетных направлений работы он назвал противодействие распространению экстремизма, национализма и провокаций, направленных на разжигание межнациональной розни. Путин дал обещание укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением.

Ранее свой профессиональный праздник отметили сотрудники МВД. В своем поздравлении Путин отметил их мужество и веру в силу закона.