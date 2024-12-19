Путин оценил возможность открытия третьего въезда в Королев

Работающий в China Media Group журналист Дмитрий Маслак воспользовался возможностью задать президенту России Владимиру Путину вопрос на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он пояснил, что живет в Королеве и просит российского лидера решить вопрос с развитием города и открытием третьего въезда, чтобы жители избавились от пробок.

Путин ответил, что вопрос о въезде в Королев обсуждался вместе с дальнейшим развитием города как космической столицы.

«Королев — это признанный центр и наукоград, заслуживает должного внимания. Обязательно поговорю с коллегами из Московской области и теми, кто занимается космосом. Там есть разные планы», — заявил президент России.

Он добавил, что среди них есть идея создания особой экономической зоны на территории города.

«Сейчас не буду говорить об окончательном решении. Но об этом можно и нужно подумать, а также над тем, как использовать потенциал Королева», — добавил глава государства.

В конце августа глава Королева Игорь Трифонов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил, что сейчас перед городом стоит задача по привлечению инвестиций. Он добавил, что предприниматели реализуют в городе 16 различных проектов на общую сумму 6,1 миллиарда рублей.