Путин назначил военного прокурора Объединенной группировки войск
Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Казакова военным прокурором ОГВ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении военного прокурора Объединенной группировки войск, а также новых военных прокуроров в два военных округа и на два флота. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Так, согласно тексту указа, военным прокурором Объединенной группировки войск стал генерал-лейтенант юстиции Сергей Казаков.
Военную прокуратуру Северного флота возглавит генерал-майор юстиции Игорь Купреев. Генерал-лейтенант юстиции Алексей Найда станет военным прокурором Ленинградского военного округа.
Генерал-майор юстиции Олег Окороков возглавит военную прокуратуру Черноморского флота. Генерал-майор юстиции Константин Ольховатенко станет военным прокурором Центрального военного округа.
В июне стало известно, что в России создадут курсы повышения квалификации для военных прокуроров из Китая.