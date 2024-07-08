Путин назначил военного прокурора Объединенной группировки войск

Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Казакова военным прокурором ОГВ

Фото: Медиасток.рф

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении военного прокурора Объединенной группировки войск, а также новых военных прокуроров в два военных округа и на два флота. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Так, согласно тексту указа, военным прокурором Объединенной группировки войск стал генерал-лейтенант юстиции Сергей Казаков.

Военную прокуратуру Северного флота возглавит генерал-майор юстиции Игорь Купреев. Генерал-лейтенант юстиции Алексей Найда станет военным прокурором Ленинградского военного округа.

Генерал-майор юстиции Олег Окороков возглавит военную прокуратуру Черноморского флота. Генерал-майор юстиции Константин Ольховатенко станет военным прокурором Центрального военного округа.

В июне стало известно, что в России создадут курсы повышения квалификации для военных прокуроров из Китая.

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