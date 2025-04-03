Противопожарный режим введут в Тюменской области с 5 апреля

В Тюменской области с 5 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщил сайт «ФедералПресс».
Глава региона напомнил жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности и предостерег от использования открытого огня, предупредив о строгой ответственности за нарушения.
На выходных будет запрещен вход в леса, а также сжигание травы, мусора и использование пиротехники. В Тобольском районе созданы пожарные посты и добровольные дружины, оснащенные необходимым оборудованием.
Глава района Леонид Митрюшкин призвал жителей убирать сухостой. Оперативный штаб возобновил работу в Омутинском районе для подготовки к пожароопасному сезону.
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