«Проходим через серьезные испытания». Путин — о борьбе России за правду и суверенитет

Путин заявил, что Россия проходит через серьезные испытания

Фото: РИА «Новости»

Россия проходит через серьезные испытания. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

«Сегодня мы проходим через серьезные испытания, отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что на передовой этой борьбы находятся те, кто исполняет свой профессиональный, воинский и гражданский долг в зоне спецоперации.

Путин отметил орденами, почетными званиями и знаками отличия более 30 россиян. Среди них — военные, летчики-космонавты, общественники, артисты, государственные деятели, спортсмены, журналисты и другие.

Церемония вручения госнаград состоялась в Екатерининском зале. В этот же день Путин провел встречу с многодетными семьями из разных регионов России.

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