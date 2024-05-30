Путин заявил, что Россия проходит через серьезные испытания

Россия проходит через серьезные испытания. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

«Сегодня мы проходим через серьезные испытания, отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что на передовой этой борьбы находятся те, кто исполняет свой профессиональный, воинский и гражданский долг в зоне спецоперации.

Путин отметил орденами, почетными званиями и знаками отличия более 30 россиян. Среди них — военные, летчики-космонавты, общественники, артисты, государственные деятели, спортсмены, журналисты и другие.

Церемония вручения госнаград состоялась в Екатерининском зале. В этот же день Путин провел встречу с многодетными семьями из разных регионов России.