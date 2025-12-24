Французский лидер Эммануэль Макрон, судя по всему, желает занять центральное место в формировании будущей архитектуры безопасности в Европе. Такая позиция нашла отражение в словах профессора МГИМО Евгении Обичкиной, написало ИА НСН .

Она подчеркнула, что возвращение к диалогу является неизбежным следствием изменившейся международной обстановки, поскольку судьбы Европы и Украины определяются именно в процессе взаимодействий Москвы и Вашингтона.

Кроме того, Макрон попытался дистанцироваться от идеи распределения замороженных российских активов, заблокированных на Западе, предлагая поддержать Украину собственными средствами Европейского Союза. В то же время Обичкина расценила позицию Макрона как попытку защитить французские банки и банковский сектор от репутационных потерь, которые могли бы возникнуть в случае конфискации российских резервов.

Реакция французских властей оказалась довольно противоречивой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно выступила против идеи Макрона, подчеркивая важность солидарности среди союзников. Однако министр финансов Франции Брюно Ле Мэр настаивал на необходимости открытого обсуждения вопроса о распределении российских активов.