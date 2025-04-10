Председатель Верховного Совета Хакасии Сокол оценил работу местных властей

Председатель Верховного Совета Хакасии Сергей Сокол выступил на первом заседании Палаты представительных органов власти муниципалитетов республики. О том, как местные власти справляются с вызовами времени, спикер рассказал в своем Telegram-канале. Его слова привел сайт «Государственные новости» .

Сокол подчеркнул, что местные власти работают в непростых условиях: сталкиваются с нехваткой финансирования и кадров, недостаточной поддержкой чиновников. Профессионализм и ответственность глав городов, районов и депутатов позволяют республике сохранять стабильность.

На заседании предложили идеи по улучшению социально-экономической ситуации в регионе. Их изучат в Верховном Совете, а самые перспективные получат поддержку. На встрече уделили внимание реформе местного самоуправления. Сокол отметил, что решение примут после обсуждения с муниципалитетами.