Помощник президента Ушаков назвал масштабную встречу премьера Индии Моди в РФ дружеским жестом

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, почему премьер-министра Индии Нарендру Моди встретили в РФ масштабно. Об этом сообщил Life .

Столь теплый прием объясняется тем, что политик давно знаком с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнул госдеятель. Переговоры за чаем в Ново-Огареве можно считать дружеским жестом.

«Была необходимость поговорить по вопросам повестки дня, а также актуальным международным проблемам, поэтому лидеры выбрали такую возможность, потому что визит двухдневный», — отметил Ушаков.

По его словам, Путин и Моди обсудили как текущую ситуацию, так и перспективы.