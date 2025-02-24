Политолог Рар назвал Олафа Шольца «политиком без харизмы»

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с ИА НСН назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «политиком без харизмы».

Собеседник издания считает, что Шольцу не хватило опыта, знаний и исторической подкованности, чтобы справиться с внутренними кризисами в Германии.

«Для немецкого избирателя превыше всего всегда стабильность, для него было катастрофой наблюдать, как правительство Германии рухнуло и стало недееспособным», — прокомментировал выборы в немецкий парламент Рар.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца проиграла выборы в Бундестаг, заняв третье место с 16,4% голосов.