Политолог Мухин: президент Путин продолжит развивать основные контуры социального государства | 360°

Власть 08 мая 2024, 16:05 Политолог Мухин: президент Путин продолжит развивать основные контуры социального государства

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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал вступление Владимира Путина в должность президента РФ. Об этом сообщило ОТР.

По мнению эксперта, российский лидер продолжит развивать основные контуры социального государства. Соответствующий проект может быть реализован еще до окончания этого президентского срока, считает он.

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Мухин также добавил, что в уникальный момент российской истории гражданское общество стало союзником государства.