Политолог Калачев: новый помощник Путина Дюмин внес огромный вклад в развитие Тулы | 360°

Власть 17 мая 2024, 11:33 Политолог Калачев: новый помощник Путина Дюмин внес огромный вклад в развитие Тулы

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Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. Большой заслугой экс-главы региона стало благоустройство административного центра, заявил политолог Константин Калачев в беседе с RT.

По его словам, регион действительно «расцвел и похорошел», на что оказал существенное влияние сам губернатор.

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«Значение Дюмина для региона огромное, я думаю, это понимает прекрасно каждый, кто посещал Тулу в последние годы», — отметил аналитик.

Он также указал на развитие военной промышленности в области. Дюмин многое сделал для того, чтобы привлечь внимание инвесторов к городу, добавил эксперт.