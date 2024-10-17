Политолог Гращенков: Казахстан не вступает в БРИКС, чтобы сохранить свою независимость

Казахстан хочет сохранить свою независимость, поэтому не торопится становиться членом БРИКС. Об этом заявил политолог Илья Гращенков в беседе с сайтом «Инфо 24» .

По его мнению, Казахстан боится, что воздействие Китая и России сделает его политику более уязвимой.

«Предыдущее участие рассматривалось еще при старых казахстанских властях. Возможно, новым хочется выработать какие-то свои условия», — добавил эксперт.

Еще одной причиной отказа от БРИКС может являться то, что Казахстан ориентируется на Запад. Став членом организации, страна показательно дистанцируется от западных правителей, подчеркнул Гращенков.