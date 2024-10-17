Политолог Гращенков: Казахстан не вступает в БРИКС, чтобы сохранить свою независимость

Казахстан хочет сохранить свою независимость, поэтому не торопится становиться членом БРИКС. Об этом заявил политолог Илья Гращенков в беседе с сайтом «Инфо 24».

По его мнению, Казахстан боится, что воздействие Китая и России сделает его политику более уязвимой.

«Предыдущее участие рассматривалось еще при старых казахстанских властях. Возможно, новым хочется выработать какие-то свои условия», — добавил эксперт.

Еще одной причиной отказа от БРИКС может являться то, что Казахстан ориентируется на Запад. Став членом организации, страна показательно дистанцируется от западных правителей, подчеркнул Гращенков.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте