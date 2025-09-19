Политолог Федорова назвала экономику главной темой выборов в Госдуму в 2026 году

Политолог Анна Федорова в интервью сайту «Взгляд» назвала экономику основной темой будущей избирательной кампании в Государственную думу.

По мнению специалиста, на выборах депутатов в 2026 году важнейшими вопросами станут повышение бюджетной эффективности, демографическая политика, поддержка участников специальной операции, развитие цифровых платформ и противодействие фейковыми сообщениями.

Кроме того, важна будет и региональная тематика, включая малые города и сельские территории. Несмотря на различия взглядов, партиям удастся сохранить конструктивный диалог, подчеркнула Федорова.