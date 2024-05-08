Появилось видео, как Кадыров тянет внедорожник Toyota | 360°

Власть 08 мая 2024, 22:42 Появилось видео, как Кадыров тянет внедорожник Toyota Помощник главы Чечни показал, как Кадыров тянет Toyota Land Cruiser в Грозном РИА «Новости»

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Помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал кадры, на которых Рамзан Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser. Видео появилось в Telegram-канале Даудова.

Кадры сделали в Грозном, на них Кадыров тянет и толкает на себя внедорожник.

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«Собаки лают, караван идет», — подписал под роликом Даудов.

Также он добавил проклятье на чеченском языке в адрес тех, кто не любит Кадырова. Для эффектности помощник главы Чечни наложил на видео песню «Че за лев этот тигр» исполнителя Gazan.

Во время визита на выставку Рамзан Кадыров заявил, что начал разрабатывать новую стратегию для применения в зоне спецоперации на Украине. По его словам, это будет «сюрприз для шайтанов».

Ранее в ходе общения с журналистам чеченский лидер заявил, что в течение мая российская армия должна приложить усилия по решению задач в зоне СВО, в частности освободить Одессу и Харьков.