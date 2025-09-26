Песков назвал безответственным желание НАТО сбивать российские самолеты

Страны НАТО не предоставили никаких убедительных доказательств нарушения своих воздушных границ, но уже начали работать над планом, как сбивать российские самолеты. Это очень безответственные заявления, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что говорить о сценарии, при котором страны альянса готовятся сбивать российские самолеты, не хочется.

«Это очень безответственные заявления, потому что обвинение России в том, что военные самолеты и нарушали чье-то воздушное пространство, и вторгались в чье-то небо, беспочвенное. Сколь-либо убедительных доказательств этому предоставлено не было», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что военные самолеты все свои полеты выполняют в соответствии с международными правилами.

В минувший четверг, 25 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дипломаты европейских стран предупредили послов России о готовности сбивать самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО.

По словам источников, такие радикальные заявления возникли после обвинений Эстонии о пересечении воздушной границы тремя российскими истребителями МиГ-31 в минувшую пятницу, 19 сентября.

Решение альянса подкрепило заявление президента США Дональда Трампа, который прямо разрешил уничтожать российские самолеты в небе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил такой сценарий, но подчеркнул, что окончательное решение примут военные при оценке всех рисков.