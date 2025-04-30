Песков: на 9 Мая с Путиным будет очень значительное количество глав государств

В День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным в мероприятиях примет участие большое количество руководителей государств. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с News.ru .

Государственный деятель ответил на соответствующий вопрос журналистов во время марафона «Знание. Первые» в Музее Победы.

«В дни праздника вместе с президентом Путиным будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов мира», — отметил Песков.

По его словам, ситуация свидетельствует о том, что многие мировые лидеры разделяют важность великого события и гордость за победу.