ПАО «Совкомбанк» нарушает Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о получении им СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без предварительного согласия заявителя на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения ПАО «Совкомбанк» части 1 статьи 18 и части 1 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы, а также в отсутствии в полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения Банка к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.