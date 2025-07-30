Отцам предложили давать отпуск при рождении ребенка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательный отпуск для отцов при рождении ребенка. РИА «Новости» ознакомилось с разработанным им законопроектом.

Депутат направил документ на заключение в правительство. Проект предлагает дополнить статью 255 Трудового кодекса, касающуюся отпуска по беременности и родам, положением о введении обязательного двухнедельного оплачиваемого отпуска для отцов.

По словам Чернышова, отсутствие такого отпуска является существенным пробелом в системе поддержки семьи. В первые недели после рождения ребенка нагрузка на семью увеличивается, а мать нуждается в восстановлении.

«Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима, однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки», — говорится в пояснительной записке.

Чернышов считает, что благодаря реализации такой меры отцы будут более активно вовлекаться в уход за новорожденным. Это поспособствует укреплению семейных уз, позволить построить более равноправную модель семейных отношений и сформировать культуру ответственного отцовства.

Ранее организация «Отцы рядом» предложила ввести оплачиваемый месячный отпуск для сотрудников, проработавших более пяти лет в одной компании.