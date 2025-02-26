Останина предложила расширить маткапитал с прогрессирующей ставкой 25%

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила RT, что действие материнского капитала нужно расширять на последующих детей, установив прогрессирующую ставку в размере 25%.
Депутат подчеркнула значимость программы материнского капитала, отметив, что это одна из немногих эффективных мер поддержки молодых семей, действующих с 2008 года. Она предложила расширить программу, чтобы она охватывала второго, третьего и последующих детей, а также ввела прогрессивную ставку в размере 25%.
Останина выразила надежду, что программа будет продолжена и после 2030 года.
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