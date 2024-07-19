ООО «Охана-Новомосковский» нарушает Закон о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о совершении на принадлежащий ему абонентский номер звонков с рекламой услуг фитнес-клуба с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Охана-Новомосковский» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы, а также в использовании сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и/или набора абонентского номера без участия человека.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Охана-Новомосковский» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.