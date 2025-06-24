ООО «М Инвест» нарушило Закон о рекламе

Управлением в ходе осуществления мониторинга был выявлен факт распространения на территории Московской области рекламы на знаке дорожного движения.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «М Инвест» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.38 КоАП.
Интересно
В соответствии с частью 3 статьи 19 Закона о рекламе распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.
Согласно части 1 статьи 14.38 КоАП размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
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