ООО «Коннэкт Сервис» нарушает Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о совершении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без предварительного согласия заявителя на получение рекламы.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Коннэкт Сервис» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно части 1 статьи 28 Закона о рекламе реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность (для юридического лица – наименование, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и (если имеется) отчество).
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