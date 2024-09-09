ООО «Банкротство под ключ» нарушает Закон о рекламе

Управление рассмотрело информацию о распространении в сообществе в социальной сети рекламы услуг по сопровождению банкротства физических лиц с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

По результатам рассмотрения Управлением в отношении ООО «Банкротство под ключ» было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации о рекламируемом товаре, а также в распространении рекламы в сети «Интернет» без пометки «реклама» и без указания на рекламодателя.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Банкротство под ключ» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.