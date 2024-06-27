Общественный совет при Московском областном УФАС России обсудил актуальные вопросы

Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Управления по противодействию картелям, а также по контролю за исполнением антимонопольного законодательства в области технологического присоединения на территории Московской области.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы кадровой работы и бюджетного учета Управления.

Позицию Управления по вопросам повестки заседания представили заместители руководителя Московского областного УФАС России Азаренко Алексей Анатольевич и Иванюженко Кирилл Владимирович.

В завершение мероприятия Иванюженко Кирилл Владимирович рассказал о наиболее важных достижениях ФАС России за 20 лет существования службы.