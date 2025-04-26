«Неплохо выглядите наконец». Губернатор похвалил мэра Череповца за новый костюм на заседании
Губернатор Филимонов похвалил мэра Череповца Маслова за новый костюм
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сделал неожиданный комплимент мэру Череповца Роману Маслову в ходе оперативного совещания. Кадры с заседания появились в социальных сетях.
Маслов читал доклад по видеосвязи, но Филимонов прервал его и обратил внимание на внешний вид.
«Неплохо выглядите сегодня. Наконец-то! Костюм, галстук, на человека стал похож. Молодец! Растете над собой! Продолжайте», — сказал губернатор.
Изданию «Подъем» в пресс-службе мэрии Череповца отметили, что реабилитировавший Маслова в глазах начальства костюм выбрала его супруга.
«Мэру новый костюм купила его жена. Он классно выглядел. И губернатор это отметил», — отметили в пресс-службе.
Чем именно Филимонову не нравилась прежняя одежда Маслова, в администрации не уточнили.
Ранее губернатор Вологодской области назвал слухи о своей наркозависимости грязными фейками.