«Неплохо выглядите наконец». Губернатор похвалил мэра Череповца за новый костюм на заседании

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сделал неожиданный комплимент мэру Череповца Роману Маслову в ходе оперативного совещания. Кадры с заседания появились в социальных сетях.

Маслов читал доклад по видеосвязи, но Филимонов прервал его и обратил внимание на внешний вид.

«Неплохо выглядите сегодня. Наконец-то! Костюм, галстук, на человека стал похож. Молодец! Растете над собой! Продолжайте», — сказал губернатор.

Изданию «Подъем» в пресс-службе мэрии Череповца отметили, что реабилитировавший Маслова в глазах начальства костюм выбрала его супруга.

«Мэру новый костюм купила его жена. Он классно выглядел. И губернатор это отметил», — отметили в пресс-службе.

Чем именно Филимонову не нравилась прежняя одежда Маслова, в администрации не уточнили.

Ранее губернатор Вологодской области назвал слухи о своей наркозависимости грязными фейками.