Мособлдума предупредила о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение запрета на продажу алкоголя во дворах

Цель новых ограничений по продаже алкогольных напитков во дворах жилых домов — обеспечить безопасность и спокойствие жителей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

«Мы не ставим целью ввести "сухой закон", наша главная задача – сделать так, чтобы торговля спиртным не вызывала беспокойства граждан. Это законодательное решение — важный шаг к тому, чтобы, прежде всего, создать безопасную и спокойную атмосферу во дворах для наших жителей, и особенно для семей с детьми», — подчеркнул парламентарий.

С 1 сентября в магазинах многоквартирных домов (МКД) со входом со стороны двора будет запрещена продажа алкоголя. Теперь продавать спиртное можно будет только в магазинах со входом со стороны дороги и до 30 метров до края проезжей части или в пристройках.

«За нарушения будут предусмотрены штрафы в соответствии с действующей статьей федерального КоАП: на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей и на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрена конфискация алкогольной продукции», — добавил Брынцалов.

Для общепита также вводятся новые правила: с 1 сентября в кафе, барах и других объектах в МКД будет запрещено продавать алкогольные напитки с 23:00 до 08:00. Рестораны этот запрет не затронет.