Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Волоколамском городском округе

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Осташевской коммунальной службе, Центру муниципального заказа Волоколамского г.о. обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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