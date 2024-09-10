Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Жуковский﻿

Жуковский при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по опубликованию муниципальных правовых актов, издаваемых Главой г.о. Жуковский, Администрацией г.о. Жуковский и Советом депутатов г.о. Жуковский, доведению до сведения жителей муниципального образования через печатные СМИ официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Администрации г.о. Жуковский Московской области, Мониторингу и организации закупок г.о. Жуковский обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.