Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Зарайск

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Комитету по управлению имуществом Администрации г.о. Зарайск, Центру проведения торгов г.о. Зарайск обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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