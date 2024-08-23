Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Лосино-Петровский

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Администрации муниципального образования г.о. Лосино-Петровский, Департаменту по конкурентной политике г.о. Лосино-Петровский обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.