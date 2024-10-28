Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Красногорск

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Единой службе заказчика г.о. Красногорск, Красногорскому центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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