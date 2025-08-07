Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении АО «ФИНАМ»

Ранее в Управление поступили материалы о размещении в сети «Интернет» рекламы финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении АО «ФИНАМ» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся во введении потребителей в заблуждение относительно правовой природы оказываемых услуг.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.