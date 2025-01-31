Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо Муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети»

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – Муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» при организации аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности городского округа Одинцово Московской области.