Московское областное УФАС России привлекает должностное лицо Администрации Одинцовского г.о. Московской области

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Администрации при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории Одинцовского городского округа Московской области.
Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».
В связи с неисполнением предписания в установленный срок на заместителя главы Администрации наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.
Интересно
Согласно части 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей.
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 14 октября
Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял почти 200 тысячи звонков с января
Telegram откроет офис в Казахстане
Экскурсию в технопарк на ВДНХ провели для школьников Зарайска
Тело второго рабочего обнаружили на разрезе Моховский в Кузбассе
Школьный электронный дневник стал доступен в подмосковном приложении «Добродел»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте