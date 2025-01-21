Московское областное УФАС России привлекает ООО ЧОП «Русич» к административной ответственности﻿

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос Управления.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа ООО ЧОП «Русич» назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.