Московское областное УФАС России привлекает ООО ЧОП «Русич» к административной ответственности﻿

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос Управления.
Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.
В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа ООО ЧОП «Русич» назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.
Интересно
Согласно части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
За самую дорогую шубу в России заплатили 34 млн рублей
Трамп отвел себе еще полдня для завершения украинского конфликта
Посольство не получало данных о пострадавших россиянах при пожаре в Болу
МУС приготовился к «разрушительным» санкциям от Трампа
Семейная пара пострадала при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом
Жертвами пожара на горнолыжном курорте в Турции стали шесть человек
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте