Московское областное УФАС России привлекает должностное лицо Администрации г.о. Химки Московской области

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке управления многоквартирными домами на территории городского округа Химки Московской области.
Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в течение трех месяцев с даты получения предписания.
В связи с неисполнением предписания в установленный срок на должностное лицо Администрации наложен штраф в размере 8 тыс. рублей.
Интересно
Согласно части 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей.