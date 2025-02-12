Московское областное УФАС России привлекает должностное лицо Администрации г.о. Химки Московской области

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос Управления.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа заместителю главы Администрации городского округа Химки Московской области назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

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В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа заместителю главы Администрации городского округа Химки Московской области назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

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