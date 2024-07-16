Московское областное УФАС России привлекает должностное лицо Администрации г.о. Дзержинский Московской области

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке управления многоквартирными домами на территории городского округа Дзержинский Московской области.

Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в течение трех месяцев с даты получения предписания.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на должностное лицо Администрации наложен штраф в размере 8 тыс. рублей.

Интересно

Согласно части 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей.

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