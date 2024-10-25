Московское областное УФАС России привлекает должностное лицо Администрации Дмитровского г.о. Московской области

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – Администрации Дмитровского городского округа Московской области при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Дмитровского городского округа Московской области.
В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо Администрации наложен штраф на сумму 30 тыс. рублей.
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Согласно части 6 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгах, продаже государственного или муниципального имущества – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.; на юридических лиц – от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
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