Московское областное УФАС России предупредило хозяйствующего субъекта о недопустимости нарушения

В ходе рассмотрения обращения Управлением установлено, что хозяйствующий субъект распространил в рекламе правовых услуг, а также на своем официальном сайте в сети «Интернет» недостоверную информацию об оказании данных услуг адвокатами.
В связи с изложенным Управлением направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
Хозяйствующий субъект должен устранить выявленные нарушения в течение одного месяца с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Интересно
Согласно пункту 3 статьи 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя.
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