Молодежный парламент Марий Эл впервые разработал законодательные инициативы

В Республике Марий Эл состоялось значимое событие — первая стратегическая сессия Молодежного парламента. Это мероприятие стало новым этапом в развитии молодежного парламентаризма, ведь теперь идеи будут воплощаться в конкретные законопроекты, написало ИА МариМедиа .

На торжественной части сессии были отмечены достижения местных лидеров, внесших значительный вклад в развитие молодежного парламентаризма. Среди них глава городского округа «Город Козьмодемьянск» Игорь Волков, глава Горномарийского района Евгения Смелова и другие.

Практическая часть сессии прошла в формате проектной работы. Участники разделились на шесть команд, соответствующие комитетам Молодежного парламента, а наставниками выступили представители профильных министерств и консультанты комитетов Госсобрания.

Результатом совместной работы стали шесть конкретных предложений для будущих законопроектов. Среди них инициативы в рамках проектов законов «О соблюдении тишины и покоя граждан в Республике Марий Эл» и «О развитии и поддержке молодежных добровольческих инициатив», а также предложения о запрете продажи никотиновых и безникотиновых жидкостей несовершеннолетним и о регулировании этно-экологического туризма.