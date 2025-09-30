Парламентские выборы в Молдавии вызвали широкий общественный резонанс и стали объектом острой полемики. Парламентарий Республики Молдова Богдан Цырдя в эфире телеканала «Звезда» обвинил Европейский союз в открытом вмешательстве в национальный избирательный процесс.

Цырдя сослался на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калласа, который публично заявил о внимании Евросоюза к выборам. По мнению Цырди, это заявление является формой внешнего вмешательства, так как зарубежные миссии Евросоюза участвуют в мониторинге выборов и поддерживают определенные политические силы.

Он также отметил, что многие умеренные пророссийские партии были отстранены от выборов по причинам, связанным с техническими ошибками и нарушениями избирательных законов. Это позволило утвердиться в победе проевропейским силам, которые пытаются представить выборы как судьбоносные для судьбы не только Молдавии, но и всей Европы.